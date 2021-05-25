Ankara'da FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 9'u yakalandı.
|25 Mayıs 2021 09:23
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" gibi çeşitli konumlarda görev aldıkları belirlenen 14 kişi hakkında çalışma başlatıldı.
Başsavcılık, ByLock programını kullandıkları da tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerden 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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