2 kavuna 208 bin lira ödediler
|25 Mayıs 2021 09:48
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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen ve adını Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında toptancı halinde müşterinin beğenisine sunuldu. Geçen yıl sezon açılışında 120 bin yene (yaklaşık 9 bin lira) alıcı bulabilen Yubari kavunları bu yıl koronavirüsün ekonomiye etkisi sonrası 2,7 milyon yene (208 bin lira) satıldı.
KAVUNLARI SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HEDİYE EDECEKLER
'Çiftçileri cesaretlendirmek istediklerini' dile getirerek teklif verdiklerini açıklayan Hokkaido Products firması temsilcisi, kavunları sosyal medya üzerinden seçilmiş çocuklu 10 aileye hediye edeceklerini söyledi.
REKOR TEKLİF 2009'DA VERİLMİŞTİ
İlçedeki 102 çiftçi, kavunların ülke içi satışlarından 2,16 milyar yen (166 bin lira) kazanmayı hedefliyor. Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı ise 2009'da 5 milyon yenle (385 bin lira) elde edilmişti.
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