1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
 25 Mayıs 2021 10:04
+Aa- Yazdır
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcak Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Kars ile Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
25 Mayıs 2021 12:28		 Kitle bağışıklığı için 35 gün daha sabır
25 Mayıs 2021 09:50
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
25 Mayıs 2021 09:25		 BioNTech'te 2. doz aşılama 12 hafta sonra
25 Mayıs 2021 09:01
Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
25 Mayıs 2021 07:59		 İç kesimlerde sıcaklık artmaya devam edecek - Haritalı
25 Mayıs 2021 06:30
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
25 Mayıs 2021 00:00		 Hastaneye gitme fırsatı bulamayan çiftçi tarlada aşılandı
24 Mayıs 2021 23:40
Kıblesi yanlış olan cami yeniden inşa ediliyor
24 Mayıs 2021 21:17		 İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarından eylem
24 Mayıs 2021 20:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı12:28 - Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi12:27 - Mevsimlik tarım işçileri için 'EBA destek noktası' oluşturuldu12:24 - Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
12:01 - İmamdan çocukların camiye gelmesini teşvik için paranın geçmediği 'seyyar market'12:00 - Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı12:00 - KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı11:57 - Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi11:45 - Hackerların hedefi: Modemler, telefonlar ve yatak odasındaki televizyonlar11:38 - 'Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın' uyarısı
11:24 - Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak11:24 - Boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi11:22 - Akşener, 'parlamenter sistem' çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak11:21 - Siber saldırılar en çok webde '.exe', e-postadan ise '.doc' uzantılı dosyalarla gerçekleşti11:19 - 'Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum'
11:16 - Sağlık Bakanlığı, her ilde UMKE Timleri kuracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğum günü 1
Lama mısınız 1
en çok izlenen kanallar 1
fular 1
Konsantrasyon eksikliği 2
Mustafa Tozan 1
sabahın körü 2
sebla 1
Ani ısı düşmesi 1
jel 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam