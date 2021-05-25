Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
|25 Mayıs 2021 10:04
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcak Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Kars ile Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.
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