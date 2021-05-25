FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
|25 Mayıs 2021 10:12
|+Aa- Yazdır
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, muvazzaf ve meslekten ihraç edilmiş 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
25 Mayıs 2021 12:28
|Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
25 Mayıs 2021 12:10
|KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı
25 Mayıs 2021 12:00
|Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
25 Mayıs 2021 12:00
|Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
25 Mayıs 2021 11:00
|Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez
25 Mayıs 2021 10:47
|FETÖ'nün sözde gizli sorumlularına operasyon: 38 gözaltı
25 Mayıs 2021 10:44
|Ankara'da FETÖ'nün 'Hicret Abisi' yakalandı
25 Mayıs 2021 10:41
|Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
25 Mayıs 2021 10:32
|FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 42 gözaltı
25 Mayıs 2021 10:21