FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 42 gözaltı
|25 Mayıs 2021 10:21
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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