Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de saklandıkları evde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığı yaparlarken gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
|25 Mayıs 2021 10:32
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan F.B, G.T, H.A, S.A, C.A, E.H S.A ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Olay
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün takibe aldığı araçtaki şüpheliler, şehir merekzinde bir mahalledeki eve saklanmıştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ihraç polis memuru ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 8 FETÖ şüphelisini gözaltına almıştı.
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