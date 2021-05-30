Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Çalışma Bakanlığı verdiği görüş yazısında, sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin memuriyete geçirilme halinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
|30 Mayıs 2021 00:01
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4/B statüsünde çalışan personelin daha sonra sınavla bir memur kadrosuna atanması halinde, 657 sayılı Kanunun 36/C-6 bendinde yer alan düzenleme gereğince, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.
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