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Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı

Çalışma Bakanlığı verdiği görüş yazısında, sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin memuriyete geçirilme halinde kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
 30 Mayıs 2021 00:01
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Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4/B statüsünde çalışan personelin daha sonra sınavla bir memur kadrosuna atanması halinde, 657 sayılı Kanunun 36/C-6 bendinde yer alan düzenleme gereğince, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.
Memurlar.Net - Özel

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