Ankara'da FETÖ'nün 'Hicret Abisi' yakalandı
|25 Mayıs 2021 10:41
|+Aa- Yazdır
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik olarak daha önce gerçekleştirilen operasyonda firar eden örgütün 'Hicret abisi' sivil memur İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında 3 ayrı mahkemeden yakalama kararı bulunan İ.D.'nin, uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Etimesgut ilçesinde saklandığı adres belirlendi İ.D. düzenlenen operasyonda başkası adına hazırlanan sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve FETÖ üyesi firari şüphelilere sahte kimlik düzenlenebilmesi için veri aktarımı sağladığı, ayrıca şüphelilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu saptandı. FETÖ'nün 'Hicret Abisi' olduğu belirlenen İ.D.'nin saklandığı evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimlik ve kimlik bilgileri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
25 Mayıs 2021 12:28
|Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
25 Mayıs 2021 12:10
|KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı
25 Mayıs 2021 12:00
|Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
25 Mayıs 2021 12:00
|Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
25 Mayıs 2021 11:00
|Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez
25 Mayıs 2021 10:47
|FETÖ'nün sözde gizli sorumlularına operasyon: 38 gözaltı
25 Mayıs 2021 10:44
|Edirne'de saklandıkları evde yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
25 Mayıs 2021 10:32
|FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 42 gözaltı
25 Mayıs 2021 10:21
|FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
25 Mayıs 2021 10:12