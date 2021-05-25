1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gram fiyatı 509 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 832 lira, Cumhuriyet altını 3.397 liradan satılıyor
 25 Mayıs 2021 10:51
+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı 509 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 508,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 507,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 508,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 832 lira, Cumhuriyet altını da 3.397 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.885 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdürerek 89,6'yla Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi ve devam eden küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
25 Mayıs 2021 12:15		 Borsa güne yükselişle başladı
25 Mayıs 2021 10:05
Borsa günü yatay tamamladı
24 Mayıs 2021 18:30		 Altın günü yükselişle tamamladı
24 Mayıs 2021 17:36
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
24 Mayıs 2021 17:21		 Fiyatı artan altına yeni alternatif
23 Mayıs 2021 10:21
Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
22 Mayıs 2021 15:18		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
21 Mayıs 2021 18:34
Borsa günü yükselişle tamamladı
21 Mayıs 2021 18:32		 Dolar günü 8,38 TL'den tamamladı
21 Mayıs 2021 18:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı12:28 - Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi12:27 - Mevsimlik tarım işçileri için 'EBA destek noktası' oluşturuldu12:24 - Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
12:01 - İmamdan çocukların camiye gelmesini teşvik için paranın geçmediği 'seyyar market'12:00 - Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı12:00 - KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı11:57 - Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi11:45 - Hackerların hedefi: Modemler, telefonlar ve yatak odasındaki televizyonlar11:38 - 'Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın' uyarısı
11:24 - Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak11:24 - Boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi11:22 - Akşener, 'parlamenter sistem' çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak11:21 - Siber saldırılar en çok webde '.exe', e-postadan ise '.doc' uzantılı dosyalarla gerçekleşti11:19 - 'Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum'
11:16 - Sağlık Bakanlığı, her ilde UMKE Timleri kuracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mikrofiber temizlik bezi 1
müşteriyi germeyen dükkanlar 2
göstergebilim 1
TLC kayıp programı 1
sabahın körü 2
bana balık verme tutmayı öğret 3
süleyman soylu 2
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 4
Bugün olanlar 1
kara mantar enfeksiyonu 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam