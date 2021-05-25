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Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığın 11 yıla kadar hapsi isteniyor

Kabataş'ta bir resmin sergilendiği panonun köşesinde bulunan Türk bayrağındaki hilale, asılmış insan silüeti çizen ve sosyal medya paylaşımlarında "hakaret" unsuruna rastlanan sanığın, "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 11 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
 25 Mayıs 2021 10:59
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Türk bayrağındaki hilale asılmış insan silüeti çizen sanığın 11 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömürcan İşcan ile avukatı katıldı.

Dava dosyasına olaya ilişkin 5 CD'nin girdiği belirtildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya giren CD'lerin 11 Haziran'daki duruşmada izlenilmesine hükmetti.

Mahkeme, görüntüler izlendikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden 3 öğretim görevlisi belirlenerek, sanığa atılı eylemler konusunda, sanatsal değer olup olmadığı ve çalışmanın dışına taşıp taşmadığı yönünde bilirkişi raporu alınmasının düşünülmesine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, emniyet birimine, "Kabataş iskelesinin önündeki levhalarda Türk bayrağı ile ilgili kötü şeyler var." ihbarı yapıldığı anlatılıyor.

İncelemelerde reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay yıldız olduğu, sonradan hilal şeklindeki aya boynundan asılmış insan silüetinin çizildiğinin belirlendiğini, bu şekilde "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçunun oluştuğu ifade edilen iddianamede, emniyet birimlerinin, olayın failini bulmak için yaptığı çalışmalarda, silüeti çizenin "izinsiz" adlı sosyal medya hesabının kullanıcısıyla aynı kişi olabileceğinin değerlendirildiği, hesabın sahibi Ömürcan İşcan'ın gözaltına alındığı kaydediliyor.

İddianamede, sanığın sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı farklı şekillerde resmettiği, bu paylaşımlarda üzerine atılı suçu işlediği aktarılıyor.

Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında orada bulunan 1'i yabancı uyruklu 5 kişinin de gözaltına alındığı ancak olayla ilgili olmadığından bu kişiler hakkında takipsizlik kararı verildiği vurgulanan iddianamede, sanık İşcan'ın "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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