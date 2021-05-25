Trabzon merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç ve muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
|25 Mayıs 2021 11:00
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Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY örgütü içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan mahrem imamlarca arandığı tespit edilen ve örgüt içerisinde faaliyette bulunduklarına yönelik ifadeler bulunan 1 yüzbaşı ile muvazzaf astsubay, uzman çavuş, sözleşmeli er ve eski askeri öğrencilerin de içinde olduğu 8 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.
Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
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