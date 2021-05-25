1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ, 32 ilde 278 arsayı açık artırmayla satacak

Açık artırma, 9-10 Haziran'da saat 10.30 ve 14.00'da dört ayrı oturum halinde yapılacak- Konut, ticaret, sanayi, plansız arsa, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek
 25 Mayıs 2021 11:02
+Aa- Yazdır
TOKİ, 32 ilde 278 arsayı açık artırmayla satacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 278 arsayı satışa, Ankara Çankaya'da bulunan iki meskeni de kiraya sunacak.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 589 milyon 525 bin lira olan, toplam 1 milyon 854 bin 608 metrekare büyüklüğündeki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 278 arsa, açık artırmayla satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında, Ankara Sincan Saraycık'ta akaryakıt, konut ve ticaret alanları, Afyonkarahisar'da tarım ve hayvancılık tesis alanları, Aksaray merkezde ticaret alanları, Diyarbakır Sur'da konut alanları, İstanbul'da ticaret, konut ve rekreasyon alanları, İzmir'de sanayi depolama alanları, Kırklareli'nde tarımsal niteliği korunacak alanlar, Konya'da et ve süt ürünleri entegre tesis alanları bulunuyor.

Çankaya ilçesinde iki meskenin de kiraya sunulacağı açık artırma, 9-10 Haziran'da saat 10.30 ve 14.00'da dört ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilçede bin lira olan daire kiraları 4-5 bin liraya kadar çıktı
24 Mayıs 2021 10:57		 Ev sahibi incelemeden kurtulacak
24 Mayıs 2021 08:23
Çeşme'de konut ve arsa fiyatları 2.5 kat arttı
23 Mayıs 2021 17:22		 Konut Fiyat Endeksi, martta üç büyükşehirde de arttı
21 Mayıs 2021 15:14
Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi 100 bin kişiye iş olacak
20 Mayıs 2021 09:07		 Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı
18 Mayıs 2021 10:46
Emlak vergisi ödemeleri için son iki hafta
17 Mayıs 2021 10:17		 Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
16 Mayıs 2021 11:30
Konut satışları bir önceki aya göre azaldı
15 Mayıs 2021 11:20		 Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
15 Mayıs 2021 08:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:28 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı12:28 - Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi12:27 - Mevsimlik tarım işçileri için 'EBA destek noktası' oluşturuldu12:24 - Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
12:01 - İmamdan çocukların camiye gelmesini teşvik için paranın geçmediği 'seyyar market'12:00 - Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı12:00 - KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı11:57 - Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi11:45 - Hackerların hedefi: Modemler, telefonlar ve yatak odasındaki televizyonlar11:38 - 'Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın' uyarısı
11:24 - Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak11:24 - Boğulmak üzereyken ekiplerin sudan çıkardığı çocuk hastanede yaşamını yitirdi11:22 - Akşener, 'parlamenter sistem' çalışmasını yarın kamuoyuyla paylaşacak11:21 - Siber saldırılar en çok webde '.exe', e-postadan ise '.doc' uzantılı dosyalarla gerçekleşti11:19 - 'Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum'
11:16 - Sağlık Bakanlığı, her ilde UMKE Timleri kuracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Dekan'dan 'Sınavı kazanamadı HSK'ya aday oldu' haberi için açıklama
Aile hekimliklerinde hazırlığın ismi: BioNTech
Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Adnan Oktar'ın cezasının geri kalanını nerede geçireceği belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lama mısınız 1
yüzde yüz türk buğdayı 1
kara mantar enfeksiyonu 1
sağlıkçılara uygulanan şiddet 2
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 1
fantazi 4
Konsantrasyon eksikliği 2
tropik bitkiler 1
yasaklanan animeler 1
iş güvenliği 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam