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Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ilişkin davada İDDK son noktayı koydu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, saatlik izinlerin yıllık izinden düşürülmesini öngören TÜİK yönerge maddesini iptal etti.
 25 Mayıs 2021 14:05
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Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ilişkin davada İDDK son noktayı koydu.

Türk Büro Sen tarafından, 25.02.2021 tarih ve 295 sayılı Olur ile yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesinin "Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür." düzenlemesine yer veren 26. maddesinin iptali talebiyle dava açılmıştı.

Danıştay 12. Dairesinin 12.03.2019 tarihli ve E:2018/4539 K:2019/1783 sayılı kararıyla düzenlemenin iptaline karar verilmişti. Karar yapılan itiraz İDDK tarafından reddedilmiştir.
Memurlar.Net
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