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'Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın' uyarısı

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün:- "Bugüne kadar birçok farklı yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar, son dönemde Instagram hesaplarına Instagram şirket yönetiminden gönderilmiş gibi kullanıcılara sahte telif hakkı ihlali bildirimleri içeren kimlik avı e-postaları ve doğrudan mesajlar göndermekte, gelen mesajdaki linke tıklanması halinde hesabı ele geçirmektedir"
 25 Mayıs 2021 11:38
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'Instagram hesabınıza gelen her mesaja tıklamayın' uyarısı

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, son dönemde Instagram'da görülen dolandırıcılık faaliyetine karşı kullanıcıları uyarırken, kullanıcıların teyidini almadıkları hiçbir linke tıklamamaları gerektiğini söyledi.

Bilişim Hukuku Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ergün, dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemlerle sosyal medya hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Son dönemde Instagram üzerine yapılan dolandırıcılık faaliyetine dikkati çeken Ergün, "Bugüne kadar birçok farklı yöntemle karşımıza çıkan dolandırıcılar, son dönemde Instagram hesaplarına Instagram şirket yönetiminden gönderilmiş gibi kullanıcılara sahte telif hakkı ihlali bildirimleri içeren kimlik avı e-postaları ve doğrudan mesajlar göndermekte, gelen mesajdaki linke tıklanması halinde hesabı ele geçirmektedir. Bu usulle dolandırıcıların ağına düşen birçok Instagram kullanıcısından derneğimize yardım talepleri gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yapılan dolandırıcılık faaliyetinin detaylarına yönelik bilgiler aktaran Ergün, şunları aktardı:

"Dolandırıcılar Instagram hesaplarını ele geçirmek amacıyla öncelikle 'Telif hakkı ihlali nedeniyle hesabınız kalıcı olarak silinecektir', 'Hesabınızdaki bir gönderide telif hakkı ihlali tespit edildi' gibi uyarı niteliği görünümlü bir mesaj göndermektedir. Mesajda, telif hakkı ihlalinin yanlış olduğunu düşünüyorsanız geri bildirim sağlamanız gerektiği, aksi halde hesabınızın 12 veya 24 saat içerisinde kapatılacağı bildirilmektedir. Bu mesaj genellikle resmi Instagram bildirimi görünümündedir.

Kullanıcılar bu mesajı gördüklerinde panik halinde gönderilen bağlantılara tıklamakta ve ihlalin kaldırılacağı düşüncesiyle dolandırıcıların talimatlarını yerine getirmektedir. Belirtilen linke tıklanması halinde hesap dolandırıcılar tarafından ele geçirilmekte ve kullanıcı şifreleri değiştirilmektedir."

Hesabı ele geçiren dolandırıcıların hesabı geri vermek için fidye istediğini veya bu hesaplar üzerinden hukuka aykırı bir takım eylemlere giriştiğinin altını çizen Ergün, "Bu türden bir dolandırıcılık faaliyetine maruz kalan kullanıcılar öncelikle konuyu Instagram kurumsal iletişiminden Instagram yönetimine bildirmeli, en yakın Cumhuriyet savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmalı ve söz konusu hesaba erişimin engellenmesi için en yakın Sulh Ceza Hakimliklerine müracaat etmelidir. Aksi halde Instagram kullanıcıları açısından çok daha büyük zararlar söz konusu olabilir." açıklamasında bulundu.

Ergün Instagram kullanıcılarının bu türden dolandırıcılık faaliyetlerinden korunması için ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Arkadaş listenizdeki herhangi birinden gelmiş olsa dahi doğrudan teyidini yapmadan gönderilmiş olan hiçbir linke tıklanmamalıdır. Instagram yönetiminden gönderilmiş gibi görünen mesajlar için de bu durum geçerlidir. Gelen mesajın veya mailin doğruluğunun kontrol edilmesi için internette kısa bir araştırma yapılmalıdır. Bağlantıların URL adresleri mutlaka dikkatle kontrol edilmelidir. Instagram uygulaması Google Play veya Apple Store mağazasından indirilmelidir. Instagram hesabında ve mail adresinde kullanılan şifrelerin güçlü olmasına özen gösterilmeli, iki hatta üç aşamalı doğrulama yöntemleri aktif edilmelidir. Belirli dar aralıklı periyotlar ile şifre ve parolalarda güncellemeye gidilmelidir."
Anadolu Ajansı
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