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İmamdan çocukların camiye gelmesini teşvik için paranın geçmediği 'seyyar market'

Elazığ'da 24 yıldır imamlık yapan Oktay Demir:- "Çocukları sevindiriyoruz. Burada yapılan bir ikram onlar için çok değerli"
 25 Mayıs 2021 12:01
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İmamdan çocukların camiye gelmesini teşvik için paranın geçmediği 'seyyar market'

Elazığ'da 24 yıldır imamlık yapan Oktay Demir, camide oluşturduğu "seyyar market" ile çocukların yüzünü güldürüyor.

Yurtbaşı Merkez Camisi'nde 7 yıldır görev yapan Demir, 6-10 yaş arası çocukların camiye ilgisini artırmak için "Cami Market Projesi"ni hazırladı.

Yüksekliği 2 metre, uzunluğu 1,5 metre, mini ev şeklinde tasarladığı seyyar marketi, camideki semt kütüphanesinde çocukların hizmetine sunan Demir, marketin dört tarafındaki rafları hayırseverlerin desteği ile bisküvi çeşitleri, kek, meyve suyu, süt, kırtasiye malzemeleri ile doldurdu.

- "Çocukları sevindiriyoruz"

İmam Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile küçük yaştaki çocuklara camiyi sevdirmeye çalıştığını söyledi.

Demir, "Çocuklarımız için küçük ikramlıkların konulduğu bir market yaptık. Ev şeklindeki market ile çocukları sevindiriyoruz. Bu markette para geçmiyor. Sadece ikram ediyoruz." dedi.

- "Burada yapılan bir ikram onlar için çok değerli"

Demir, ürünleri hayırseverlerin desteği ile her hafta yenilediklerini dile getirerek, "Markette çocukların sevebileceği bisküvi türleri, kek, meyve suyu, süt, kırtasiye malzemeleri mevcut. Çocuklarımızın camiyi sevip, bu ortamda bulunmaları için güzel bir ikram. Çocuklarımız belki marketlerde daha farklı türlere ulaşabilir ama burada yapılan bir ikram onlar için çok değerli." diye konuştu.

Projenin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu anlatan Demir, bunun bütün camilerde yapılması gerektiği düşüncesinde olduğunu aktardı.

Demir, "Çocuklar yaşadığı anıları kolay kolay unutmuyor. Çocukların gönül dünyasına dokunmak istiyoruz. Bu projenin anlamını salgını atlatırsak yaz Kur'an kurslarında da göreceğiz. Kursa gelen çocuklarımız dersleri bittikten sonra cami marketten ücretsiz bir şekilde ikramlıklarını alıp, evlerine gidecek. Bu da onları mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

- "Acıktığımızda cami marketimize geliyoruz"

Camiye gelen çocuklardan Samet Bahadırhan, camide market olmasından sevinç duyduklarını belirtti.

Bahadırhan, "Susadığımızda ya da acıktığımızda hemen cami marketimize geliyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Enes Uçan da camiyi çok sevdiklerini, burada namaz kıldıklarını, ders çalıştıklarını, arkadaşları ile oyun oynadıklarını aktardı.

Uçan, "Ara verince cami marketimiz geliyor. İstediğimiz her şeyi alabiliyoruz. Çok güzel bir düşünce. Dışarı çıkıp, markete gitmemize gerek kalmıyor. Çünkü cami marketimiz var." şeklinde konuştu.

Veysel Güneş ise ibadet ederken ya da ders çalışırken canları bir şey yemek istediğinde camideki markete giderek, ücretsiz aldıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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