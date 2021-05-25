KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda SES üyesi ve yöneticisi gözaltına alındı.
|25 Mayıs 2021 12:00
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) yönelik operasyon başlatıldı.
SES'in sosyal medya hesabından operasyon ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler."
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