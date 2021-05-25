Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada yargılanan emekli polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|25 Mayıs 2021 12:10
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat A. ile avukatı katıldı.
Sanık, emekli olana kadar tuşlu telefon kullandığını sonrasında telefon değiştirdiğini belirterek hakkındaki veri inceleme raporunu kabul etmediğini savundu.
Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığını ve örgüte maddi destek sağladığını ifade ederek cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Murat A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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