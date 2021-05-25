Mevsimlik tarım işçileri için 'EBA destek noktası' oluşturuldu
|25 Mayıs 2021 12:27
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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek tarlalarda emek mücadelesi veren kadın işçilerin 12 Mayıs'ta kendilerini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık'tan çocuklarının eğitimi için destek talep etmesi sonrası çalışma başlatıldı.
Uşak Valiliği koordinesinde işçilerin çadırlarının kurulu olduğu alana yakın konumdaki Koyunbeyli köyündeki ilkokulda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "EBA destek noktası" oluşturuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşadıkları çadırlardan alınan çeşitli sınıflardaki 60 öğrenci, servisle Koyunbeyli İlkokulu'ndaki destek noktasına getiriliyor.
Burada sosyal mesafe kurallarına uyularak okula alınan öğrenciler, ellerini dezenfekte edip maskeli halde EBA üzerinden derslerini izlemek üzere sınıflarına giriyor.
Tablet ve kulaklıklarıyla derslere katılan öğrencilerin çevrim içi ders anlatan öğretmenlerine karşı ilgi ve heyecanı ise renkli görüntüler oluşturuyor.
EBA derslerini takip eden 3. sınıf öğrencisi Fatih Otu, AA muhabirine, derslerine devam edebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sınıf ortamında dersleri daha iyi takip edebildiğini dile getiren Otu, "Buraya hep geleceğim. Derslerimi işleyeceğim. Ben derslerimi çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. İnsanları kurtaracağım." dedi.
Samet Otu da "Derslerimizi burada işliyoruz. Çok mutluyum. Ben derslerime çok çalışıp büyüyünce polis olacağım. Derslerimiz çok keyifli, her zaman gelmek istiyorum." diye konuştu.
Birinci sınıf öğrencisi Zeynep Firdevs Demir ise şöyle konuştu:
"Ben birinci sınıfa gidiyorum. Öğretmenlerimiz burada bize ders anlatıyor. Çok keyifli derslerimiz. Öğretmenlerimiz bize ders anlattığı için çok mutluyum. Bütün derslere girmek istiyorum. Ben okulumu da çok özledim. İnşallah yine arkadaşlarımızla hep beraber okula gideriz."
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