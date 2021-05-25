Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
Uçağın kalktığı noktaya düzenlenen operasyonla bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
|25 Mayıs 2021 12:28
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki üsse saldırı girişiminde bulunduğu maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse yönelik maket uçak saldırısı Mehmetçiğin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.
Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın kalktığı nokta belirlendi.
Bu noktaya düzenlenen operasyonla da bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
2 Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
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