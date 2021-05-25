Tunç Şatıroğlu: Altın fiyatları bir iki gün içinde hızla yükselecek
|25 Mayıs 2021 12:39
|+Aa- Yazdır
Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme paylaştı. İşte Tunç Şatıroğlu'nun altın tahminleri...
- Altın bir süredir fazla çıkmıyor. Ancak düşüşler de alım fırsatı olarak görülüyor. Bir iki gün içinde yükselişin tekrar kaldığı yerden devam etmesini ve hızlanmasını bekliyorum.
- Gümüşün artışa geçmesi için yeniden altında yükselişlerin güçlenmesi gerekiyor. Prensip olarak başka analistlerin görüşleri hakkında yorum yapmıyorum. Herkesin görüşü farklı olur. Zaten ancak büyük bir felaket olduğu zaman herkes aynı görüşte olur (Demirbank ve Anayasa kitapçığı krizleri gibi). Başkasının analizine katılmasanız da saygılı olmalısınız.
- Benim söylememle hiçbir piyasa etkilenmez. Burada kendi görüşümü ücretsiz olarak açıklıyorum. Aklınıza yatmıyorsa takip etmezsiniz. Ancak hiç kimsenin benim canımı sıkma hakkı ve özgürlüğü yoktur. Var derseniz "ama ben hakaret etmedim yine de engellendim" dersiniz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
25 Mayıs 2021 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
25 Mayıs 2021 12:55
|Euro/TL kuru 10,32 ile tarihi zirvesini yeniledi
25 Mayıs 2021 12:30
|Borsa günü yatay tamamladı
24 Mayıs 2021 18:30
|Altın günü yükselişle tamamladı
24 Mayıs 2021 17:36
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
24 Mayıs 2021 17:21
|Fiyatı artan altına yeni alternatif
23 Mayıs 2021 10:21
|Değeri artan altında sahte ve çalıntı oranı yükseldi
22 Mayıs 2021 15:18
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
21 Mayıs 2021 18:34
|Borsa günü yükselişle tamamladı
21 Mayıs 2021 18:32