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Tayyar: Baykal videosundan başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan cumhurbaşkanı çıkmaz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili olarak muhalefet partilerini eleştirdi. Tayyar, "Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz" dedi.
 25 Mayıs 2021 12:45
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Tayyar: Baykal videosundan başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan cumhurbaşkanı çıkmaz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Muhalefet partilerine eleştiri yönelten Tayyar, "Tartışmaları özetleyip noktayı koyalım. Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz." dedi.
Memurlar.Net
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