Sivas Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Sivas Belediyesince yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek amacıyla başlatılan Güneş Enerji Santrali Projesi'nin temmuzda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çayboyu Mahallesi'ndeki Güneş Enerji Santrali Projesi'ni inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, tesiste 4 bin hanenin ihtiyacına yetecek kadar enerji üretileceğini belirtti.

Kendi enerjisini kendi üreten belediyecilik anlayışıyla yenilenebilir enerji kaynaklarını birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Bilgin, projeyi temmuzda uygulamaya almayı planladıklarını bildirdi.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu sene sonuna kadar toplam 4 megavatlık güneş enerji santrali projemiz hayata geçmiş olacak. Bu sene ve seneye devreye alacağımız projelerle kendi enerjimizi kendimiz üretmiş hale geleceğiz. Bu projenin kendi kendini amorti etme süresi 5-6 yıl. Yani 6 yıl sonra Sivas Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek ve bugünkü rakamlarla yıllık bütçesine 22 milyon lira katkı sağlayacak. İnşallah o parayı şehrimiz için daha farklı alanlarda kullanır hale geleceğiz. Diğer bölgeye yapacağımız 3 megavatlık projeyi de bu sene içerisinde bitirmiş olacağız. Hedefimiz 10 megavatlık projeyi hayata geçirmek ve 2022 veya 2023'e kalmadan devreye almak."