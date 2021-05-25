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Türkiye'ye futbolcu olmak için geldi, Rize'de çay topluyor

Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler çay hasadı için bu yıl da Rize'ye geldi. Rize'ye gelen Senegalli Abdülhamit Baa (23) futbolcu olmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Maalesef futbol kulübü bulamadım. 3 sezondur geliyorum, çay topluyorum" dedi.
 25 Mayıs 2021 13:12
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Doğu Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi başladı. Çay tarımı için koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye bu yıl da gelemedi. Bu işçilerin yerini Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu Afrikalı işçiler aldı. İşçiler 200- 250 TL arasında değişen yevmiye ile çay topluyor.

'FUTBOLCU OLMAK İÇİN GELMİŞTİM'

Antalya'da yaşayan ve 3 yıldır çay toplamak için Rize'ye gelen Senegalli Abdülhamit Baa (23) futbolcu olmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Maalesef futbol kulübü bulamadım. Arkadaşlarım vasıtası ile burada çay işçisi arandığını öğrenince geldim. 3 sezondur geliyorum, çay topluyorum. İlk geldiğimde çay toplamayı hiç bilmiyordum, yavaş yavaş öğrendim, şimdi iyi çay topluyorum" dedi.

Senegalli Osman Sisi de (40), "7 yıldır Türkiye'deyim, iki sezondur Rize'ye çay toplamaya geliyorum. Artık çay toplamayı öğrendim, arkadaşlarım da gelecek, onlarla beraber bu sezon da çay toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Senegalli Osman Mosek ise (22) ilk kez geldiği Karadeniz'de bir haftadır çay topladığını söyleyerek, "Öğreniyorum, çok zor değil, arkadaşımda bana öğretiyor" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ, ÇAYIN NASIL TOPLANACAĞINI ANLATTI

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim bahçeye girerek çayın nasıl toplanması gerektiğini anlattı. Kendisinin de çay üreticisi olduğunu ve günlük 300 kiloya kadar çay toplayabileceğini söyleyen Alim, "Ne kadar kaliteli çay elde edersek, değeri de o kadar yükselmiş olacak. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. Çayı toplarken yeşil tabana üzerinde kalacak. Çay toparken yeşil tabaka değil de odunsu kısma kadar inildiği zaman filiz açmaz. Filiz açmayınca kalite olmaz. Üst kısımları toplayacağız ve üst tabaka yeşil kalmalı. Böyle olunca ikinci sürgün daha verimli gelecek. Derinden toplanırsa filiz artmaz, yapraklaşacak. Kalite düşecek böylece bitki de zarar görecek" diye konuştu.

Alim, çay hasadının üreticilerce ailece yapılması önerisinde bulundu.
DHA
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