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Yarın gece 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması olacak

Dünya yarın gece gökyüzünde "Süper Ay" ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak
 25 Mayıs 2021 13:23
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Yarın gece 'Süper Çiçek Kanlı Ay' tutulması olacak

Mayısta ortaya çıktığı için "çiçek" olarak anılan "Süper Ay" görünümü ile, tutulma sırasında Ay'ın büründüğü kızıl renkten ötürü "Kanlı Ay" olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

- "Kanlı Ay"

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

- "Süper Ay"

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

- "Çiçek Ay"

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.
Anadolu Ajansı
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