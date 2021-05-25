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Türkiye'nin SİHA başarısı İngiltere'de tartışılacak

Türkiye'nin SİHA başarısı İngiltere'de masaya yatırılıyor. Circle Foundation ve Royal United Services Institute tarafından düzenlenecek çevrim içi panelde, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları programı ile hedefleri, stratejisi tartışılacak
 25 Mayıs 2021 13:30
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Türkiye'nin SİHA başarısı İngiltere'de tartışılacak

Circle Foundation ve Royal United Services Institute (RUSI) 28 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 16:00'da ortaklaşa bir çevrim içi panel düzenliyor.

Türkiye ve İngiltere arasında savunma alanında olası iş birliği

Moderatörlüğünü RUSI Kıdemli Araştırmacısı Ziya Meral'in yapacağı "Türkiye'nin Dronları: Yeteneği, Hedefleri ve Çıkarımları Değerlendirme" başlıklı panele, Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Üyesi Dr. Ulrike Franke, RUSI Yardımcı Araştırmacı Dr Ash Rossiter ve EDAM düşünce kuruluşu güvenlik ve savunma Araştırma Programı Direktörü Dr Can Kasapoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Çevrimiçi düzenlenecek seminerde, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları programı ile hedefleri, stratejisi ve çatışma bölgelerinde yaratmış olduğu etkisi tartışılacak. Ayrıca Türkiye ve İngiltere arasında savunma alanında olası iş birliği fırsatları de değerlendirilecek.

Türk SİHA'ları AB semalarında

Çevrimiçi konferans, Londra Merkezli düşünce kuruluşu Circle Foundation ve İngiliz Kraliyetine bağlı dünyanın en eski savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute (RUSİ) tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Türkiye'nin insansız silahlı hava araçları birçok farklı ülkeden büyük ilgi görüyor. Türk SİHA'ları Ukrayna, Katar ve Azerbaycan gibi birçok ülkede kullanılıyor. Suriye, Irak ve Libya gibi uzak bölgelerdeki operasyonlarda başarıyla kullanılmasının ardından, Bayraktar SİHA'larını satın alan son ülke Polonya oldu.
Anadolu Ajansı
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