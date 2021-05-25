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Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında dava açıldı

İddianamede, sanık Mustafa Öztürk'ün 2 kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 36 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
 25 Mayıs 2021 13:45
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Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında dava açıldı

Kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Özgelit'in ise yaralanmasına ilişkin 5 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, saldırıda tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün, Salih Memişoğlu ve çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla vurarak öldürdüğü, Osman Özgelit'i ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatıldı.

Sanık Öztürk, iddianamede yer verilen ifadesinde, Memişoğlu'na ait Park Of İstanbul'daki ormanlık alanı ekibiyle temizlediğini, işçilerin ücretlerinin Memişoğlu tarafından ödendiğini, bu çalışmalar neticesinde ve dünürü aracılığıyla Memişoğlu ile tanıştığını, aralarının iyi olduğunu anlattı.

Memişoğlu'nun, işletmedeki büfe ve yöresel ürünler pazarının işletme hakkını 2044 yılına kadar kendisine vermek üzere taahhütte bulunduğunu ancak çok para kazanılacağının anlaşılması üzerine bu sözden dönmeye başladığını belirten sanık Öztürk, buranın işletilmesine yönelik işlemlerde ve parasal miktarlarda aralarında anlaşmazlıklar yaşandığını ileri sürdü.

Sanık Öztürk, olay günü aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek üzere işletmenin muhasebe biriminin bulunduğu konteynere gittiğini, Memişoğlu'nun kendisine el kol hareketleri yaptığını, aralarında tartışma yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Üzerinde silah olabileceği düşüncesiyle eyleme geçerek silahımı Memişoğlu'nun kafasına dayadım. Bu sırada içerideki şahısları dışarı çıkarttım. Bu kişilerin üzerinde de silah olduğunu düşündüm. Osman Özgelit ya da Ömer Faruk Zengin, dolduruş yaptığım sırada silahı düşürmek için elime vurdu. Elim tetikte olması nedeniyle silah patladı. Amacım kimseyi vurmak değildi. Bu sırada Osman Özgelit ve Ömer Faruk Zengin üzerime saldırdı. Kendimi kurtarabilmek adına hedef gözetmeksizin ateş ettim. Öfke patlaması yaşayarak kriz geçirdim. Salih Memişoğlu'na 'Hepsinin sebebi sensin.' diyerek bir el daha ateş ettim. Daha sonra olay yerinden oğlumun adına kayıtlı araçla ayrıldım."

Sanık Öztürk, çocuklarının bu olayla bir ilgisinin bulunmadığını, olayın tek suçlusunun kendisi olduğunu belirtti.

- Salih Memişoğlu ile ticari ilişkiden kaynaklı husumet sebebiyle buluşmuşlar

İddianamede, sanık Mustafa Öztürk'ün Salih Memişoğlu ile aralarında ticari ilişkiden kaynaklı husumet sebebiyle Park Of İstanbul'da buluştukları, işletmenin ofis bölümüne geçtikleri, ofiste Ömer Faruk Zengin, Mustafa Özgölet ve Ahmet Haşim Öz'ün bulunduğu anlatıldı.

Tartışma sırasında, sanık Öztürk'ün Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'i birden fazla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, Osman Özgölet'i ise öldürme kastıyla ateş ederek ağır yaraladığı, bu esnada silah doğrulttuğu Ahmet Haşim Öz'ün ise ofisten dışarıya kaçtığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Öztürk'ün ofis bölümünden ayrılacağı sırada dışarıda bekleyen kişilere de silah doğrulup ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilerek, daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı aktarıldı.

Sanık Öztürk'ün oğulları Ensar ve Bayram Öztürk'ün eyleme iştirak ettiği aktarılan iddianamede, akrabaları olan diğer sanıklar Mehmet Güneş ile Satılmış Güneş'in ise sanığın eylemine yardım ettikleri anlatıldı.

İddianamede, bu kapsamda Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Öztürk'ün oğulları olan Ensar ve Bayram Öztürk'ün "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, 2 akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Ajansı
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