Bakan Soylu, Bahçeli'ye konuşmasından dolayı teşekkür etti
|25 Mayıs 2021 13:57
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet-i Ebed Müddet anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez
"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakında vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeliye, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 25, 2021
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