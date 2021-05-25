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Peak Games'i satan Sidar Şahin, Yalı aldı

Boğaz'ın en ünlü yalılarından Kıbrıslı Yalısı'nı, yerli mobil oyun şirketi Peak Games'i geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolar karşılığında ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin satın aldı
 25 Mayıs 2021 13:55
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Peak Games'i satan Sidar Şahin, Yalı aldı

Daha önce Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu'nun satın aldığı haberleriyle gündeme gelen Boğaz'ın en ünlü yalılarından Kıbrıslı Yalısı'nın asıl sahibi belli oldu.

Dünya Gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre, Yalının yeni sahibi; kurduğu yerli mobil oyun şirketi Peak Games'i geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolar karşılığında ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin oldu.

Sidar Şahin'in yanı sıra 2020 yılı içinde yalı sahibi olan pek çok isim var. Bu isimler arasında yer alan Yemeksepeti.com'un kurucu ortaklarından Nevzat Aydın, 18 milyon dolara Anadolu Hisarı'ında bulunan Tevfik Bey Yalısı'nı satın aldı. Yine yakın dönemlerde yalı alan diğer isimler ise Mine-Habib Cem Bahadır çifti oldu. Çift Bebek'te bulunan Sadıkoğlu Yalısı'nı İddaa'nın eski sahiplerinden Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın aldı. Akfen ve TAV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, Kıbrıslı Yalısı'nın yeni hissedarı. Akın'ın yalının müştemilat olarak yapılan bölümünü 30 milyon dolara Alev Komili'den satın aldığı belirtiliyor.
Memurlar.Net
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