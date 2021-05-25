Peak Games'i satan Sidar Şahin, Yalı aldı
|25 Mayıs 2021 13:55
|+Aa- Yazdır
Daha önce Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu'nun satın aldığı haberleriyle gündeme gelen Boğaz'ın en ünlü yalılarından Kıbrıslı Yalısı'nın asıl sahibi belli oldu.
Dünya Gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre, Yalının yeni sahibi; kurduğu yerli mobil oyun şirketi Peak Games'i geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolar karşılığında ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin oldu.
Sidar Şahin'in yanı sıra 2020 yılı içinde yalı sahibi olan pek çok isim var. Bu isimler arasında yer alan Yemeksepeti.com'un kurucu ortaklarından Nevzat Aydın, 18 milyon dolara Anadolu Hisarı'ında bulunan Tevfik Bey Yalısı'nı satın aldı. Yine yakın dönemlerde yalı alan diğer isimler ise Mine-Habib Cem Bahadır çifti oldu. Çift Bebek'te bulunan Sadıkoğlu Yalısı'nı İddaa'nın eski sahiplerinden Emin Hitay'dan 35 milyon dolara satın aldı. Akfen ve TAV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, Kıbrıslı Yalısı'nın yeni hissedarı. Akın'ın yalının müştemilat olarak yapılan bölümünü 30 milyon dolara Alev Komili'den satın aldığı belirtiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Oyuncu Burak Sergen koronayı atlattı
24 Mayıs 2021 17:31
|Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
24 Mayıs 2021 10:58
|Oğuz Yılmaz'ın eşinden, duygulandıran paylaşım
22 Mayıs 2021 17:15
|İbrahim Tatlıses'ten 'Oğuz Yılmaz' paylaşımı
21 Mayıs 2021 14:50
|Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
21 Mayıs 2021 09:52
|Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi
21 Mayıs 2021 08:45
|Canlı yayında şaşkına çeviren an! Bir anda yere yığıldı
19 Mayıs 2021 21:18
|Oğuz Yılmaz kalp krizinden vefat etti
19 Mayıs 2021 19:00
|Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
18 Mayıs 2021 10:35
|Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı
17 Mayıs 2021 17:26