TEDAŞ'tan tarımsal sulama abonelerinin borçlarına yapılandırma
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin liralık ana borcun yapılandırıldığını duyurdu
|25 Mayıs 2021 14:11
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TEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TEDAŞ Genel Müdürlüğünün alacaklı olduğu 56 bin 253 tarımsal sulama abonesine ait 1 milyon 955 bin 424 lira 360 kuruşluk ana para borcun, 23 bin 310 tarımsal sulama abonesine ait 576 bin 30 lira 944 kuruş ana para borcu 6824-7061-7244 sayılı kanunlara istinaden yapılandırılmıştır. Kalan 32 bin 943 tarımsal sulama abonesinin toplam ana para borcu olan 1 milyon 379 bin 393 lira 416 kuruşu için ise yapılandırma işlemleri 30 Eylül 2021'e kadar devam etmektedir."
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