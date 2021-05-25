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Bu bölümleri seçen öğrencilere burs ve istihdam imkanı

MEB ve İSO iş birliğinde açılan mükemmeliyet merkezlerinde, kaynakçılık ve yazılım alanlarını seçen öğrencilere burs ve istihdamında da öncelik verilecek
 25 Mayıs 2021 14:16
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Bu bölümleri seçen öğrencilere burs ve istihdam imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), mesleki eğitimi güçlendirmek için İstanbul'da başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Seçilen 6 mesleki ve teknik Anadolu liselerinde kurulan kaynakçılık ve yazılım alanlarını kapsayan mükemmeliyet merkezleri, son teknoloji cihazları ile donatılırken, bu alanları tercih edecek öğrencilere burs verilecek ve mezunların istihdamında da öncelik sağlanacak.

Haziran sonuna kadar 6 eğitim daha verilecek

MEB'in iki yıl önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile başlattığı mesleki eğitimde kapsamlı iş birliğiyle mesleki eğitimde önemli projeler hayata geçirildi.

35 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsayan iş birliğinde her yıl okul sayısı artarak 46'ya yükseldi. İş birliğine ayrıca İstanbul'daki 5 güzel sanatlar lisesi de dahil edildi. İSO, iş birliği protokolü kapsamındaki okullara yönelik 378 toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca, okul müdür ve müdür yardımcılarının tamamına yönelik kapsamlı yönetici geliştirme programı uygulandı.

Öğretmenlere yönelik 16 modülden oluşan kapsamlı eğitimlere başlandı. Düzenlenen 12 eğitime 2 bin 572 öğretmen katıldı. Eğitimler halen devam ediyor, haziran ayı sonuna kadar 6 yeni eğitim daha gerçekleştirilecek.

Eğitimlere 881 öğrenci katıldı

Bu eğitimlere ilaveten spesifik mesleki gelişim eğitimleri düzenlendi. Bu kapsamda Solidworks ile tasarım 4.0, aydınlatma ve ısıl işlemin günümüzdeki teknolojik uygulamaları gibi özel eğitimler de yapıldı.

İş birliği kapsamında, ayrıca okullarda öğrencilere yönelik dijital dönüşüm ve teknoloji trendleri eğitimleri verildi. Eğitimlere şu ana kadar toplam 881 öğrenci katıldı.

Kaynakçılık mükemmeliyet merkezleri kuruldu

MEB ve İSO arasında sektör temsilcilerinin katılımı ile geçen yıl kasım ayında yapılan değerlendirme toplantısında, Türkiye'de kaynakçılık alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağının nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi de ele alındı.

Toplantı sonrasında alınan karar gereği İstanbul'da kaynakçılık eğitimi üzerine MEB ve İSO iş birliğinde 5 mükemmeliyet merkezi kuruldu ve altyapı eksiklikleri giderildi. Bu amaçla yaklaşık 10 milyon liralık kaynak kullanıldı.

Bu alandaki mükemmeliyet merkezleri, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuruldu.

Yazılım üzerine mükemmeliyet merkezi

Öte yandan, İstanbul'da mesleki eğitimde genel iş birliklerini güçlendirdikten sonra tematik belirli alanlarda da yeni iş birlikleri geliştirilmesine odaklanıldı.

Bu kapsamda kaynakçılık alanında ilk adım atıldıktan sonra yazılım alanına odaklanıldı. İstanbul'da yazılım alanında bir mükemmeliyet merkezi kuruldu. Sarıyer Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan merkezde, İSO bünyesinde yazılım alanının güçlü sektör temsilcileri sürece aktif katılarak bu merkezin Türkiye'nin yazılım alanında en güçlü merkezi olmasına destek verecek.

Öğrencilere burs ve mezunlara istihdam önceliği

MEB ile İSO iş birliğinde gelinen nokta, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından yapılan toplantıda değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Son 3 yılda mesleki eğitimin güçlendirilmesi konusunda çok önemli mesafe aldıklarına dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"İstanbul'da mesleki eğitimi güçlendirmek için İSO ile geliştirdiğimiz iş birliği her geçen gün güçlenerek kapsamı genişliyor. Gelinen noktada mesleki eğitimde tematik alanlarda açılımlar yapmak için İSO ile yeni adımlar atmaya başladık. Bu kapsamda kaynakçılık ve yazılım alanlarında altyapıları oldukça güçlü mükemmeliyet merkezleri kurduk. Seçilen mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde kurduğumuz mükemmeliyet merkezleri kaynakçılık ve yazılım alanlarını kapsayan ve son teknoloji cihazları içeren altyapıya sahip oldu. Burada görevli tüm öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri İSO desteği ile süreklilik kazanacak. Ayrıca müfredatı da birlikte güncelliyoruz. İSO ayrıca öğrencilerin bu alanı tercih etmesi durumunda öğrencilere burs verecek ve mezunların istihdamında da öncelik sağlayacak. Atılan yeni adımın hayırlı olmasını diliyorum.

2019'dan günümüze İstanbul'da mesleki eğitimi birlikte güçlendirme ve iş birliklerimizi artırma sürecine verdikleri destekler için İSO Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan ve İSO yetkilileri ve sektör temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Sürece katkı veren İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise MEB ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'da mesleki eğitimi güçlendirmek ve iş gücü piyasasının insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlık ile çok başarılı bir iş birliği yürüttüklerine işaret eden Bahçıvan, "3 yıldır iş birliklerimiz giderek çok daha güçleniyor. İş birliklerimizde sürekli yeni açılımlar yapıyoruz. Kaynakçılık ve yazılım alanlarında attığımız ortak adımlar da bunun somut göstergeleri. İSO olarak tüm imkanlarımızla belirlenen mükemmeliyet merkezlerimizi destekleyeceğiz. Atılan bu yeni adımla MEB ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya taşımış ve tematik iş birliğinin ilk iki adımını atmış bulunuyoruz. Kısa sürede de önemli mesafeler almaktan mutluluk duyuyorum. Toplantıya katılan MEB Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, meslek komitesi temsilcilerimize ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lise yerleştirmelerinde kaynakçılık alanında Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, yazılım alanında ise Sarıyer Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini tercih edecek öğrencilere bursun yanı sıra mezuniyetlerinin ardından istihdamlarında öncelik sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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