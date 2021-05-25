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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı
 25 Mayıs 2021 14:22
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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı
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