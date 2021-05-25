Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı
|25 Mayıs 2021 14:22
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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