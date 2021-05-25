Akademisyenler: Semih Tümen, TCMB için bir kazanım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınırken, yerine TCMB geçmişi ile öne çıkan Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Oğuzhan Özbaş, 30 Ağustos 2019 tarihinde Berat Albayrak'ın kabinede görevde olduğu dönemde TCMB başkan yardımcılığına atanmıştı.

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu sekiz akademisyenin tamamı kendisinin uluslararası kabul gören çalışmalarına dikkat çekerek, Tümen'in TCMB için bir kazanım olduğunu düşündüğünü söyledi. Akademisyenler Tümen'in istihdam alanındaki çalışmalarının öne çıktığına da dikkat çektiler.

Hali hazırda TCMB'de görev yapan bir çalışan, "Bankanın geleceği için oldukça iyi bir atama. İstihdam piyasasındaki uzmanlığı akademik çevrede geniş kabul görmüş biridir. 20 yıl üzeri TCMB tecrübesine sahip. Piyasada da ismi bilinen değerli bir ekonomist. Ben PPK'ya katkısının kuvvetli olacağını düşünüyorum" dedi.

TCMB geçmişi var



Elazığ'da 1977 yılında doğan Semih Tümen, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi ve 2007 yılında Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans; 2012 yılında ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktorasını tamamladı.

TCMB'de 2002 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Tümen, 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde ekonomist olarak görev yapmaya başladı. Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde Danışman olarak da görev yaptı.

7 PPK üyesinden 4'ü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayı sonunda Naci Ağbal'ı TCMB başkanlığı görevinden alıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nu atamıştı. Kavcıoğlu atamasından birkaç gün sonra banka içinde önümüzdeki dönemde başkan olabileceği de öngörülen Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı. Prof Elif Hobikoğlu ise 8 Nisan'da Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi. PPK'daki son değişiklik ise bugünkü Tümen ataması ile gerçekleşti. Böylece başkan ile birlikte toplam yedi üyeden oluşan PPK'nın dört üyesi yaklaşık iki aylık sürede değişmiş oldu.



