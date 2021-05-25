Erdoğan: İslamofobi düpedüz İslam düşmanlığıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Sözlerime, İslamofobi yani İslam korkusu değil düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Başta Batı olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

-Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı 'Müslümanları şeytanlaştırma' stratejisi, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür. Daha düne kadar 'marjinal' kabul edilen kimi ırkçı akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, Batı'nın içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir.

-Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların sayısız örneği vardır. Dini tercihleri ifade eden sembollere yönelik saldırılar, bizzat devletler tarafından desteklenmektedir.

-Batı'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı son 5 yıl içinde yüzde 250, bu saldırıda ölenlerin sayısı yüzde 700 artmıştır. 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirilmiştir.

-Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık İslamofobi adıyla yumuşatılmak istense de biz İslam düşmanlığı olduğunu çok iyi biliyoruz.