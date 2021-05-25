Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığa dava
|25 Mayıs 2021 14:40
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 159 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık Al Astal hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Tutukluluk hali devam eden sanığın yargılanmasına 17 Haziran'da başlanacak.
- Olay
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı belirlenen Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmış ve 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.
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