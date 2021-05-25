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Aynı aileden 4 kişi koronavirüs kurbanı

Kahramanmaraş'ta coronaya yakalanan 88 yaşındaki Musa Avcı 12 Şubat'ta, 51 yaşındaki kızı 4 Mayıs'ta, 61 yaşındaki damadı 15 Mayıs'ta, 78 yaşındaki eşi ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti
 25 Mayıs 2021 14:48
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Aynı aileden 4 kişi koronavirüs kurbanı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Musa Avcı (88), 3 ay önce bir rahatsızlığından dolayı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

Tedavisinin ardından burada yaşayan kızı Nurdan Avcı'nın (51) yanına giden ve bir süre sonra rahatsızlanan Musa Avcı, tekrar özel hastaneye gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Musa Avcı, hastanede tedavi altına alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Avcı, daha sonra memleketi Andırın'da toprağa verildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Esma Avcı (78) da bir süre sonra kızları Nurdan Avcı, Tuncay Temiz ve damadı Mehmet Temiz (61) ile birlikte corona virüse yakalandı. 4 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumları ağırlaşınca yoğun bakım servisine alınan Nurdan Avcı 4 Mayıs'ta, eniştesi Mehmet Temiz 15 Mayıs'ta, annesi Esma Avcı ise 19 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 hafta içerisinde ölen anne ile kızı ve damadı Andırın'da son yolculuklarına uğurlandı.

''BU HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN''

Babasını, annesini, ablasını ve eniştesini corona virüse kurban veren Niyazi Avcı, çok büyük acı yaşadıklarını söyledi. Şubat ayında babasını, bu ay içerisinde ise annesi, ablası ve eniştesini peş peşe toprağa verdiğini belirten Avcı, "Dünyayı saran bu corona illetinde ne yazık ki biz de ailemizden 4 kişiyi kaybettik. Şubat ayında babamı, mayıs ayında ablamı, eniştemi ve annemi kaybettik. Büyük ablamın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Rabbim bu acıları başka insanlara göstermesin. Herkesin bu hastalığa dikkat etmesi elzemdir. Herkese tavsiyem, bu hastalığı hafife almayın, dikkat edin. Herkes aşısını olsun, rabbim devletimizin de yokluğunu vermesin" dedi.

''ALLAH'IM BU ACIYI KİMSEYE YAŞATMASIN''

Corona virüs nedeniyle daha önce dedesi, ninesi, teyzesi ve babasını kaybeden Ercan Temiz de annesi Tuncay Temiz'in Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. Corona virüsün hayatlarına kabus gibi çöktüğünü ve en sevdiklerini ellerinden aldığını ifade eden Ercan Temiz, şu an tek dileğinin iyileşmesi için yanı başında beklediği annesiyle hastaneden yürüyerek çıkmak olduğunu kaydederek, "Corona virüs nedeniyle ilk olarak Şubat ayında dedem hayatını kaybetti. Daha sonra 4 Mayıs'ta teyzem vefat etti. 15 Mayıs'ta ise babam vefat etti. Babamı defnederken entübe olan ninem ise 19 Mayıs'ta vefat etti. Şimdi annem yoğun bakımda tedavi görüyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.

''ÖLDÜRÜYOR, SÜRÜNDÜRÜYOR''

Corona virüsün şakasının olmadığını, o nedenle insanlardan tedbirlere uymalarını da isteyen Ercan Temiz, "Annem ve babam birinci doz aşılarını olmuşlardı. İkinci doz aşıyı olamadan hastalığa yakalandılar. Herkesin tedbirlere uymasını istiyorum. Çünkü bu hastalık öldürüyor, öldürmese bile insanı süründürüyor" dedi.
DHA
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