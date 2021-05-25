Koronavirüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde korona virüs (Covid-19) hastalığıyla mücadele eden bir çift, 10 gün arayla hayatını kaybetti
|25 Mayıs 2021 14:58
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Ezine ilçesinde Devlet Hastanesi'nden emekli Ömer Faruk Yamalı (60), Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 10 gün önce vefat etti. Aynı hastanede tedavi gören ev hanımı eşi Hanife Yamalı da korona virüsten bugün hayatını kaybetti. Hanife Yamalı bugün özel kıyafetli belediye ekiplerince pandemi tedbirlerine uyularak Ezine İlçe Mezarlığına defnedildi.
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