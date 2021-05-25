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BioNTech aşısı, bu ilde aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacak

Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz: "A ve B grubu aile sağlığı merkezlerimizde BioNTech aşısının da yapılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. İlimiz eksi 86 derecede aşıların saklama koşullarına sahip. 33 aile sağlığı merkezimiz ve 178 aile hekimliği birimimizle bu aşıları vatandaşlara uygulayabileceğiz"
 25 Mayıs 2021 15:32
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BioNTech aşısı, bu ilde aile sağlığı merkezlerinde de uygulanacak

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılması için pilot il seçildiklerini belirterek, uygulamaya haziranda başlayacaklarını söyledi.

Açıkgöz, AA muhabirine, kentte şimdiye kadar 549 bin kişinin aşılandığını belirtti.

Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86'sının aşılandığını anımsatan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığınca BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde yapılması amacıyla pilot il seçilen Aydın'da uygulama haziran ayında başlayacak. A ve B grubu aile sağlığı merkezlerimizde BioNTech aşısının da yapılabilmesi için gerekli çalışmaları başlattık. İlimiz eksi 86 derecede aşıların saklama koşullarına sahip. 33 aile sağlığı merkezimiz ve 178 aile hekimliği birimimizle bu aşıları vatandaşlara uygulayabileceğiz."

Böylece, BioNTech aşısının hastaneler dışında aile hekimleri tarafından da yapılacağını dile getiren Açıkgöz, bu uygulamanın aşı hızını artıracağını dile getirdi.

Eksi 86 derece soğutucu ünitelere sahip olduklarını vurgulayan Açıkgöz, "Aşıların transferleri konusunda da özel araçlarımız ve ekipmanlarımız var. İhtiyaç ve planlamaya göre lojistiği biz sağlayacağız. Aşı hedefimize ulaşabilmek için yoğun tempoda çalışacağız. Bu bizim hızımızı oldukça artıracak. İnşallah özlediğimiz günlere hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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