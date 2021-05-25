1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor: Eşekarısı, çıtır, tanker

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Pürsünler Mahallesi'nde, soyadı kanunu çıkmadan önce aynı isimli vatandaşları birbirinden ayıırmak için takılan lakaplar, halen kullanılmaya devam ediyor. Eşekarısı, çaycı, çıtır, pamuk, boyalı, berduş, kara, satır, camcı, bakkal, tanker gibi kullanılan lakapların çıkış öyküleri de oldukça ilginç.
 25 Mayıs 2021 15:40
+Aa- Yazdır
Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor: Eşekarısı, çıtır, tanker

İsviçre'den alınarak düzenlenen soyadı kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edildi, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girdi. Kişilerin öz adlarının yanında bir soyadı yerine kullanılan lakaplar, dini, sosyal ve ailevi unvanlar taşımanın yol açtığı ayrımları ortadan kaldırmak, nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermek amacıyla çıkarılan soyadı kanunuyla zaman içinde kayboldu. Ancak bazı kırsal bölgelerde ise, lakaplarla anılma hala sürüyor. Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Pürsünler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da lakaplarıyla anılıyor. Pürsünler'de lakabı devam etmeyen kimse yok. Babadan oğula geçen lakaplar, kimi zaman bir huydan, yaşadığı olaydan, fiziksel özellikleri veya bu özelliklerinin tam tersi bir nedenle konulmuş.

Eşekarısı, çaycı, çıtır, pamuk, boyalı, berduş, kara, satır, camcı, bakkal, tanker gibi ilginç lakaplar verilen vatandaşlar ise, bu durumdan memnun. Köyde 'Alaman yaren''in eşi olarak bilinen Fadime Çiftçioğlu, bu lakabın ölen eşine, kırsal mahallede yeni icatlar yaptığı için verildiğini söyledi. Çiftçioğlu, "Kibrit ve makaradan radyo yapmış. Teknolojik ürünler Almanya'dan geldiği için, 'Bunda Alman aklı var' diyerek 'Alaman yaren' lakabını vermişler. Hala devam ediyor" dedi.

Delibaşın karısı olarak tanındığını söyleyen Halime Çiftçioğlu ise, "Eşim ufaklığında çok hareketli bir çocukmuş. Büyükleri delibaş derken bu lakap kalmış" diye konuştu.

Babadan gelen lakabının 'Beterler' olduğunu söyleyen Fatma Çobanoğlu, "Babama 'Beter' derlermiş. Neden oluğunu bilmiyorum. Evlendikten sonra eşimin 'Yılan' lakabını aldım .Onun hikayesi de, kayınvalidemin koynuna yılan girmiş. Eşim de bağırmış, korkmuş, hastalanmış. Oradan aileye 'Yılan' lakabı verilmiş" dedi.

Kendilerinin 'Kamilceler' ve 'Pamuk' lakaplarıyla tanındıklarını söyleyen Kamil Albayrak, ise, "Dedemin adı Kamil, onun dedesinin adı da Kamil'miş. Bundan dolayı, 'Kamilceler' denmiş. Dedem çok esmer tenli olduğu için tam tersi olarak 'Pamuk' lakabı da verilmiş" dedi.

Kırsal Pürsünler Mahalle Muhtarı 'Çakır' lakaplı Mustafa Tekel, 250 haneli mahallede 400 kişinin yaşadığını ve herkesin lakabıyla tanındığını söyledi. Yazın nüfusun daha da arttığını belirten Tekel, lakaplar sayesinde kimsenin birbirine karıştırılmadığını belirtti.

Muhtar Tekel, "Bizim köyün kuralı, lakapsız kimse yoktur. Lakap dededen babaya, babadan oğula yürür gider. Benim lakabım 'Çakır'. Bu lakap, dedemin, babasından kalmadır. Kendisi sarışın, mavi gözlü olduğundan bu lakap verilmiştir. Bazen de bu lakaplar farklı şekilde verilmiştir. Örneğin çaycı lakabı vardır. Bu mesleği çaycı olduğundan değil. Biri çaya düşmüş, kurtarmışlar. Sonra 'Çaycı' demeye başlamışlar. Saçını boyayan birine arkadaşları, 'Amma boyalısın' derken 'Boyalı' lakabı kalmış" dedi.

ZIT VE BENZETME LAKAPLAR DA VAR

Lakapların bazen zıt kelimelerden de oluştuğunu söyleyen Muhtar Mustafa Tekel sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ten rengi çok esmer olan birine 'Pamuk' lakabı verilebiliyor. Ağzına alkol koymadığı halde fiyakalı giyinen, güzel ıslık çalan bir vatandaşa 'Amma berduşsun' demişler 'Berduş' lakabı takıldı. Kendisi de birkaç yıl önce vefat etti. Yine mucitlik yapan birine de bir büyüğü, 'Amma kafan çalışıyor Almanlar gibi' derken, Alman da değil, 'Alaman yaren' lakabı takıldı. Böyle yakıştırılan lakaplar da var. Köyde aynı ad ve soyadı olan birçok kişi de lakaplarıyla birbirinden ayrılıyor. Örneğin Mustafa Durmuş adlı 4 kişi var. Lakapları ise 'Satır', 'Camcı', 'Bakkal' ve 'Tanker'. Tabii evraklarda lakap olmadığı için gezip buluyorum. Bizde lakap olmayınca bulmak zor. Ahmet, Mustafa, Hüseyin gibi isimler çok. Kadınlarda da aynı şekilde. Evlenmeden önce aile lakabı, evlendikten, sonra da kocasının lakabı geçer. Bu gelenek devam ediyor. Rahmetli annem 'Kabakçıların Meryem' diye bilinir. Yoksa kimse tanımaz. Sülaleden gelen ve bireysel lakaplar da oluyor. Mesleğim aşçı olduğu için, 'Aşçı Mustafa' diyenler de var, 'Çakır'ın Mustafa' diyenler de var. Bu takılan lakaplardan kimse de rahatsız olmaz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık görevlileri ev ev dolaşarak aşı olmayanları ikna ediyor
25 Mayıs 2021 16:29		 Koronavirüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
25 Mayıs 2021 14:58
Aynı aileden 4 kişi koronavirüs kurbanı
25 Mayıs 2021 14:48		 Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
25 Mayıs 2021 13:39
Dumandan etkilenen danaya itfaiye erinden hayat öpücüğü
25 Mayıs 2021 13:27		 Sivas Belediyesi kendi elektriğini üretecek
25 Mayıs 2021 13:12
Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor
24 Mayıs 2021 23:10		 Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
24 Mayıs 2021 22:25
'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor
24 Mayıs 2021 21:53		 Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
24 Mayıs 2021 21:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - Meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor16:54 - Eminönü'nde bir kişi denize attığı inşaat işçisini öldürdü16:52 - Kayseri'de FETÖ'den yargılanan üç sanığa hapis cezası16:47 - Bakan Elvan: Kripto çalışmasında vergilendirme de var16:40 - Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza16:34 - TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapılıyor
16:29 - Sağlık görevlileri ev ev dolaşarak aşı olmayanları ikna ediyor16:21 - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı16:12 - Arsa meselesi yüzünden babasını tüfekle öldürdü16:11 - ÖSYM 2021 ALES-1 sınavının cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı16:06 - MSB: Yunan heyeti ile 4'üncü görüşme yapılacak15:59 - Kılıçdaroğlu: Rize'ye gideceğim
15:55 - Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı15:54 - 2021 ALES/1 sonuçları açıklandı15:52 - Aynı kıza aşık olduğu için arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı15:48 - Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu15:48 - 13 maddelik ceza infaz yasa teklifi Meclis'e sunuldu
15:40 - Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor: Eşekarısı, çıtır, tanker
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
Korona olan 8'inci sınıf öğrencisi literatüre girecek
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı!
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ilişkin davada İDDK son noktayı koydu.
Vatandaşla dalga geçen personelin işine son verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
araf 1
hele şükür 1
kuru maya 1
Sedat peker 1
sebla 1
benzinlikte karısını döven adam 3
Bugün olanlar 2
yansı 1
yasaklanan animeler 1
kazzaz 1
SON İLANLAR
Yazıcı Sulama Birliği işçi alacak
Çanakkale İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam