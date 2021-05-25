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2021 ALES/1 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı 2021 ALES/1 sınavının sonuçlarını açıkladı
 25 Mayıs 2021 15:54
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2021 ALES/1 sonuçları açıklandı

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2021-ALES/1 Sınav Sonuçları
Memurlar.Net
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