Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri yapılan 2021/5 KPSS tercih işlemlerine yönelik açıklama yaptı.
|25 Mayıs 2021 15:55
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KPSS 2021/5 Yerleştirme Sonucuna Göre Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Atama İşlemleri
ÖSYM tarafından KPSS 2021/5 Yerleştirme işlemleri ile Bakanlığımız emrine sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için dilekçe ekinde istenilen belgeler ile birlikte 01/06/2021 - 10/06/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
1- Duyuru metni için tıklayınız.
2- Dilekçe örneği için tıklayınız.
3- Atama başvuru formu için tıklayınız.
MÜRACAAT ADRESİ :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / Ankara
İletişim: 0312 410 15 30 - 31 - 41
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