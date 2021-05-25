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Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri yapılan 2021/5 KPSS tercih işlemlerine yönelik açıklama yaptı.
 25 Mayıs 2021 15:55
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Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı

KPSS 2021/5 Yerleştirme Sonucuna Göre Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Atama İşlemleri

ÖSYM tarafından KPSS 2021/5 Yerleştirme işlemleri ile Bakanlığımız emrine sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için dilekçe ekinde istenilen belgeler ile birlikte 01/06/2021 - 10/06/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Duyuru metni için tıklayınız.

2- Dilekçe örneği için tıklayınız.

3- Atama başvuru formu için tıklayınız.

MÜRACAAT ADRESİ :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / Ankara
İletişim: 0312 410 15 30 - 31 - 41
Memurlar.Net
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