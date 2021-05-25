Arsa meselesi yüzünden babasını tüfekle öldürdü
|25 Mayıs 2021 16:12
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Olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Boruktolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çiftçilik ve hayvancılık yapan Yaşar Terzi (52) ile oğlu M.T. (18) arasında arsa meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., babası Yaşar Terzi'yi tüfekle vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı oğul ise Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı Yaşar Terzi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Yaşar Terzi'nin iki kız kardeşi ile arasında arsa meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu ve aynı gün de aynı sebeple telefonda tartıştıkları iddia edildi.
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