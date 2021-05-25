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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
|25 Mayıs 2021 16:21
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Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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