1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık görevlileri ev ev dolaşarak aşı olmayanları ikna ediyor

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık ekipleri, sırası geldiği halde aşı olamayan kişileri ziyaret ediyor. Yanlış bilgi sebebi ile aşı olmayanları da ekipler bilgilendirip, aşılarını yapıyor
 25 Mayıs 2021 16:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüsle mücadelede en etkili yol aşı. Tüm yurtta aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sağlık merkezlerindeki aşılamaların yanı sıra aşı ekipleri ev ziyaretleri de yapıyor.

Ziyaretlerde öncelik, sırası geldiği halde aşı olamayan veya çeşitli kaygılarla aşı olmaktan sakınan kişilere veriliyor.

Sağlık görevlileri, yanlış bilgiler sebebi ile aşı olmayanlara da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Elazığ'da 150 kişi aşıya ikna edildi

Elazığ'da daha önce sırası geldiği halde aşı olmaktan kaçınan 150 kişi, sağlık ekiplerinin bilgilendirmeleri sonucu aşılarını yaptırdı.

Sağlık çalışanlarının isteği, sırası gelen herkesin aşılarını yaptırması.

TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor: Eşekarısı, çıtır, tanker
25 Mayıs 2021 15:40		 Koronavirüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
25 Mayıs 2021 14:58
Aynı aileden 4 kişi koronavirüs kurbanı
25 Mayıs 2021 14:48		 Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
25 Mayıs 2021 13:39
Dumandan etkilenen danaya itfaiye erinden hayat öpücüğü
25 Mayıs 2021 13:27		 Sivas Belediyesi kendi elektriğini üretecek
25 Mayıs 2021 13:12
Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor
24 Mayıs 2021 23:10		 Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
24 Mayıs 2021 22:25
'Camili Havzası'nın incisi' 'Maral Şelalesi' büyülüyor
24 Mayıs 2021 21:53		 Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor
24 Mayıs 2021 21:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - Meslek lisesi öğrencileri gül damıtmayı öğreniyor16:54 - Eminönü'nde bir kişi denize attığı inşaat işçisini öldürdü16:52 - Kayseri'de FETÖ'den yargılanan üç sanığa hapis cezası16:47 - Bakan Elvan: Kripto çalışmasında vergilendirme de var16:40 - Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza16:34 - TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapılıyor
16:29 - Sağlık görevlileri ev ev dolaşarak aşı olmayanları ikna ediyor16:21 - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı16:12 - Arsa meselesi yüzünden babasını tüfekle öldürdü16:11 - ÖSYM 2021 ALES-1 sınavının cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı16:06 - MSB: Yunan heyeti ile 4'üncü görüşme yapılacak15:59 - Kılıçdaroğlu: Rize'ye gideceğim
15:55 - Bakanlık, 2021/5 KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı15:54 - 2021 ALES/1 sonuçları açıklandı15:52 - Aynı kıza aşık olduğu için arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı15:48 - Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu15:48 - 13 maddelik ceza infaz yasa teklifi Meclis'e sunuldu
15:40 - Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor: Eşekarısı, çıtır, tanker
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
Korona olan 8'inci sınıf öğrencisi literatüre girecek
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı!
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Markette dövülen kadın: Hiç mi insanoğlu yok orada
Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ilişkin davada İDDK son noktayı koydu.
Vatandaşla dalga geçen personelin işine son verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
almanyadan gelen akraba 1
latin amerika müzikleri 1
hafıza 1
yüzde yüz türk buğdayı 1
kuru maya 1
Tersi ve Yüzü 1
Sedat peker 1
diyetisyen 1
kazzaz 1
sabahın körü 2
SON İLANLAR
Yazıcı Sulama Birliği işçi alacak
Çanakkale İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam