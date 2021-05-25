Sağlık görevlileri ev ev dolaşarak aşı olmayanları ikna ediyor
Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık ekipleri, sırası geldiği halde aşı olamayan kişileri ziyaret ediyor. Yanlış bilgi sebebi ile aşı olmayanları da ekipler bilgilendirip, aşılarını yapıyor
|25 Mayıs 2021 16:29
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Koronavirüsle mücadelede en etkili yol aşı. Tüm yurtta aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Sağlık merkezlerindeki aşılamaların yanı sıra aşı ekipleri ev ziyaretleri de yapıyor.
Ziyaretlerde öncelik, sırası geldiği halde aşı olamayan veya çeşitli kaygılarla aşı olmaktan sakınan kişilere veriliyor.
Sağlık görevlileri, yanlış bilgiler sebebi ile aşı olmayanlara da bilgilendirmelerde bulunuyor.
Elazığ'da 150 kişi aşıya ikna edildi
Elazığ'da daha önce sırası geldiği halde aşı olmaktan kaçınan 150 kişi, sağlık ekiplerinin bilgilendirmeleri sonucu aşılarını yaptırdı.
Sağlık çalışanlarının isteği, sırası gelen herkesin aşılarını yaptırması.
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