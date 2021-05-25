TBMM Genel Kurulunda HSK'ya üye seçimi yapılıyor
|25 Mayıs 2021 16:34
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TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ele alındı.
Kabul edilen öneriyle, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri gündemin ilk sıralarına alındı.
Ayrıca kabul edilen öneri doğrultusunda, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından HSK'da boşalacak 7 üyelik için seçime geçildi.
Genel Kurulda, Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek.
Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.
- HDP seçimlere katılmadı
Öte yandan HDP, HSK üyelerinin seçimi öncesinde salondan ayrıldı.
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, seçime katılmama gerekçelerini, "Şu anda tamamıyla bağımlı bir yargı var. Komisyonda demokratik bir seçim yapılmasını dile getirdik. Ancak bu öyle olmadı. Liyakat ön plana alınmadı. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Bunu önemli bir vicdani sorumluluk olarak görüyoruz. Bu nedenle seçimlerden çekileceğiz." şeklinde açıkladı.
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