Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi
|25 Mayıs 2021 16:40
|+Aa- Yazdır
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.
Roskomnadzor'dan dün yapılan açıklamada, yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google'a yaptırım uygulanabileceği belirtilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19'da ömür boyu antikor umudu
25 Mayıs 2021 12:45
|İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yeni başkanı belli oldu
24 Mayıs 2021 21:19
|Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
24 Mayıs 2021 20:25
|Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi
24 Mayıs 2021 19:39
|Koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
24 Mayıs 2021 14:21
|DSÖ, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
24 Mayıs 2021 12:55
|Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
24 Mayıs 2021 07:35
|New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi
24 Mayıs 2021 06:40
|İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
23 Mayıs 2021 19:03
|Avustralya'da düzenlenen 'Türk Festivali' yoğun ilgi gördü
23 Mayıs 2021 17:42