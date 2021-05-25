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Eminönü'nde bir kişi denize attığı inşaat işçisini öldürdü
İstanbul Eminönü'nde akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahilde oturan bir inşaat işçisini denize atarak öldürdü
|25 Mayıs 2021 16:54
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İstanbul'da 22 Nisan'da Eminönü Şehir Hatları İskelesi yanında meydana gelen olayda, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., bir kız çocuğunu denize atmaya çalıştı.
Çocuğun bağırması üzerine bırakan Serkan A., kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a saldırdı.
Saldırgan Uzun'a yumruk attı. Bu sırada kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.
Olaya dair güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Serkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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