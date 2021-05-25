1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapıkule'ye mobil PCR testi laboratuvarı kuruluyor

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na mobil PCR testi laboratuvarı kuruluyor. Öncelikli amaç, Bulgar turistlerin girişlerini kolaylaştırmak. Test yarım saatte sonuçlanacak
 25 Mayıs 2021 17:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye gelişini kolaylaştıracak bir adım attı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil PCR testi laboratuvarı hizmet verecek.

Edirne'nin çarşı ve pazarları, uygun fiyat ve kalite avantajı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist ağırlıyordu. Salgınla birlikte, Bulgaristan'dan gelen turist sayısı yüzde 42 azaldı. Ticaretteki eski hareketlilik hem esnaf, hem de müşteriler için özlenir hale geldi.

Uygulama 1 Haziran'da başlayacak

Edirne'ye gelecek turist sayısının artırılmasını hedefleyen uygulamaya 1 Haziran'da başlanacak. Kurulacak PCR testi laboratuvarından ise Türkiye'ye giriş yapan herkes faydalanabilecek.

PCR testi, Sağlık Bakanlığı onaylı olacak.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Selimiye Meydanı düzenleme projesinin ihalesi gelecek ay yapılacak
25 Mayıs 2021 17:41		 Sağlık görevlileri ev ev dolaşarak aşı olmayanları ikna ediyor
25 Mayıs 2021 16:29
Bu mahallede herkes lakabıyla anılıyor: Eşekarısı, çıtır, tanker
25 Mayıs 2021 15:40		 Koronavirüs 10 gün arayla bir çifti hayattan kopardı
25 Mayıs 2021 14:58
Aynı aileden 4 kişi koronavirüs kurbanı
25 Mayıs 2021 14:48		 Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
25 Mayıs 2021 13:39
Dumandan etkilenen danaya itfaiye erinden hayat öpücüğü
25 Mayıs 2021 13:27		 Sivas Belediyesi kendi elektriğini üretecek
25 Mayıs 2021 13:12
Eski belediye başkanının eşinin kaçak villası yıkılıyor
24 Mayıs 2021 23:10		 Istranca ormanları ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
24 Mayıs 2021 22:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Kayıp muhtardan iki gündür haber alınamıyor18:55 - Avaşin-Basyan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi18:51 - İzmir'de eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı18:36 - Çarptığı motosikletli yaralandı o cipiyle ilgilendi18:26 - Karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı18:24 - Borsa günü rekor düşüşle kapattı
18:20 - Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu18:12 - 26 ilin Başsavcısı değişti18:10 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi komisyonda görüşülüyor18:01 - BioNTech aşısının ASM'lerde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı17:54 - TBMM, HSK'nın yeni üyelerini seçti17:52 - Altının yükselişi devam ediyor: 513 TL oldu
17:48 - Avro günü rekorla tamamladı: 10,34 TL17:44 - 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti17:41 - Selimiye Meydanı düzenleme projesinin ihalesi gelecek ay yapılacak17:36 - Sözde atama listesindeki generallerin yargılandığı davada karar17:32 - Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli 'rüşvet' iddiasıyla gözaltında
17:27 - Kapıkule'ye mobil PCR testi laboratuvarı kuruluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
Korona olan 8'inci sınıf öğrencisi literatüre girecek
Vatandaşla dalga geçen personelin işine son verildi
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı!
3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ilişkin davada İDDK son noktayı koydu.
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süleyman soylu 4
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
araf 1
kauçuk 1
haklı olduğu halde susan insan 5
Huzur veren şeyler 1
müdavimi olunan kafe'nin sahibiyle yan kafe'den göz göze gelmek 1
biz polis miyiz 1
Pozitif Ayrımcılık 3
Sedat peker 1
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans ilanı
Didim Polisevi 7 geçici işçi alacak
Yazıcı Sulama Birliği işçi alacak
Çanakkale İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam