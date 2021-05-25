Kapıkule'ye mobil PCR testi laboratuvarı kuruluyor
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na mobil PCR testi laboratuvarı kuruluyor. Öncelikli amaç, Bulgar turistlerin girişlerini kolaylaştırmak. Test yarım saatte sonuçlanacak
|25 Mayıs 2021 17:27
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye gelişini kolaylaştıracak bir adım attı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda mobil PCR testi laboratuvarı hizmet verecek.
Edirne'nin çarşı ve pazarları, uygun fiyat ve kalite avantajı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist ağırlıyordu. Salgınla birlikte, Bulgaristan'dan gelen turist sayısı yüzde 42 azaldı. Ticaretteki eski hareketlilik hem esnaf, hem de müşteriler için özlenir hale geldi.
Uygulama 1 Haziran'da başlayacak
Edirne'ye gelecek turist sayısının artırılmasını hedefleyen uygulamaya 1 Haziran'da başlanacak. Kurulacak PCR testi laboratuvarından ise Türkiye'ye giriş yapan herkes faydalanabilecek.
PCR testi, Sağlık Bakanlığı onaylı olacak.
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