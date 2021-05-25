1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözde atama listesindeki generallerin yargılandığı davada karar

Sanık eski tuğgeneral Celalettin Çoban, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, eski tuğgeneral Murat Yaygın da aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
 25 Mayıs 2021 17:36
+Aa- Yazdır
Sözde atama listesindeki generallerin yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde isimleri bulunan 3 eski generalin yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, darbe girişimi sırasında tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklara esasa ilişkin savunma yapmaları için söz verildi.

Sanık Çoban, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan arandığına dair savcılık mütalaasına katılmadığını belirterek, gelen aramaların ardışık olmadığını ve örgütsel bir amaç taşımadığını savundu.

Hakkında örgüt üyesi olduğuna ilişkin verilen tanık beyanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren Çoban, "5 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. İllegal bir yapılanma içinde olmadım. Personelimde cuntacı yoktur. Sözde atama listesinde adımın olması dışında bir delil yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanık İnceoğlu da ankesörlü ve sabit hatlardan aranmasının FETÖ ile ilgili olmadığını iddia etti.

Darbe girişimi sırasında ve sonrasında ailesiyle Antalya'da tatilde olduğunu belirten İnceoğlu, "Bugüne kadar kurumlardan gelen raporlar lehimedir. Örgütle bağlantımın olmadığı açıktır. Beratımı talep ediyorum." dedi.

Sanık Yaygın da herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çoban'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, sanık Yaygın'a aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme sanıkların üzerine atılı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ise beraatlarına karar verdi.

Sanıklardan Ercan İnceoğlu ise atılı tüm suçlardan beraat etti.

- Sözde atama listesinde isimleri geçiyordu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hazırlanan sözde atama listesinde sanıklardan Yaygın'ın ismi Devlet Personel Başkanı, Çoban'ın ismi Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı, İnceoğlu'nun ismi ise Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak geçiyordu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avaşin-Basyan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
25 Mayıs 2021 18:55		 Kayseri'de FETÖ'den yargılanan üç sanığa hapis cezası
25 Mayıs 2021 16:52
İzmir'de son 8 ayda TSK'da 913 personel FETÖ'den ihraç edildi
25 Mayıs 2021 14:44		 FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis
25 Mayıs 2021 14:32
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Mayıs 2021 14:22		 Kandil'de eğitim alan PKK'lı teröristler yakalandı
25 Mayıs 2021 13:19
Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
25 Mayıs 2021 12:52		 Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
25 Mayıs 2021 12:28
Gaziantep'te FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 3 ay hapis
25 Mayıs 2021 12:10		 KESK'e bağlı SES yöneticileri gözaltına alındı
25 Mayıs 2021 12:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:13 - Kayıp muhtardan iki gündür haber alınamıyor18:55 - Avaşin-Basyan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi18:51 - İzmir'de eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı18:36 - Çarptığı motosikletli yaralandı o cipiyle ilgilendi18:26 - Karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı18:24 - Borsa günü rekor düşüşle kapattı
18:20 - Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu18:12 - 26 ilin Başsavcısı değişti18:10 - İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi komisyonda görüşülüyor18:01 - BioNTech aşısının ASM'lerde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı17:54 - TBMM, HSK'nın yeni üyelerini seçti17:52 - Altının yükselişi devam ediyor: 513 TL oldu
17:48 - Avro günü rekorla tamamladı: 10,34 TL17:44 - 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti17:41 - Selimiye Meydanı düzenleme projesinin ihalesi gelecek ay yapılacak17:36 - Sözde atama listesindeki generallerin yargılandığı davada karar17:32 - Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli 'rüşvet' iddiasıyla gözaltında
17:27 - Kapıkule'ye mobil PCR testi laboratuvarı kuruluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
Korona olan 8'inci sınıf öğrencisi literatüre girecek
Vatandaşla dalga geçen personelin işine son verildi
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı!
3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
Saatlik izinlerin yıllık izinden düşülmesine ilişkin davada İDDK son noktayı koydu.
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haklı olduğu halde susan insan 5
hayt huyt makinesi 1
Bugün olanlar 2
Sedat peker 1
kamala haris 1
kara mantar enfeksiyonu 1
Lama mısınız 1
diyetisyen 1
creative 2
Doğum günü 1
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans ilanı
Didim Polisevi 7 geçici işçi alacak
Yazıcı Sulama Birliği işçi alacak
Çanakkale İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam