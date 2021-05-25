Sözde atama listesindeki generallerin yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, darbecilerin yayınladığı sözde atama listesinde isimleri bulunan 3 eski generalin yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, darbe girişimi sırasında tuğgeneral rütbesiyle Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı yapan Celalettin Çoban, aynı rütbeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yapan Murat Yaygın ve tuğamiral rütbesiyle MSB'de Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı yapan Ercan İnceoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklara esasa ilişkin savunma yapmaları için söz verildi.

Sanık Çoban, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü hatlardan arandığına dair savcılık mütalaasına katılmadığını belirterek, gelen aramaların ardışık olmadığını ve örgütsel bir amaç taşımadığını savundu.

Hakkında örgüt üyesi olduğuna ilişkin verilen tanık beyanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren Çoban, "5 yıldır aynı şeyleri söylüyorum. İllegal bir yapılanma içinde olmadım. Personelimde cuntacı yoktur. Sözde atama listesinde adımın olması dışında bir delil yoktur." ifadelerini kullandı.

Sanık İnceoğlu da ankesörlü ve sabit hatlardan aranmasının FETÖ ile ilgili olmadığını iddia etti.

Darbe girişimi sırasında ve sonrasında ailesiyle Antalya'da tatilde olduğunu belirten İnceoğlu, "Bugüne kadar kurumlardan gelen raporlar lehimedir. Örgütle bağlantımın olmadığı açıktır. Beratımı talep ediyorum." dedi.

Sanık Yaygın da herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çoban'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, sanık Yaygın'a aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme sanıkların üzerine atılı "anayasal düzeni ihlal" suçundan ise beraatlarına karar verdi.

Sanıklardan Ercan İnceoğlu ise atılı tüm suçlardan beraat etti.

- Sözde atama listesinde isimleri geçiyordu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde hazırlanan sözde atama listesinde sanıklardan Yaygın'ın ismi Devlet Personel Başkanı, Çoban'ın ismi Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı, İnceoğlu'nun ismi ise Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak geçiyordu.