26 ilin Başsavcısı değişti
Kararnameyle, aralarında Zonguldak, Denizli, Sakarya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Trabzon, Hakkari ve Tunceli'nin de bulunduğu 26 il başsavcılığında görev değişikliğine gidildi
|25 Mayıs 2021 18:12
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı.
HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
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