Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu
|25 Mayıs 2021 18:20
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Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 26. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olan Tarık K. ve Nurcan K. aralarında tartışma çıkması sonucu tekrardan karşı karşıya geldi. Kayınvalide Nezire D. ve kızı Nurcan K. kapılarının önündeki sokakta Tarık K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşi Tarık K. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken saldırıyı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.
Olayı gören çevresindeki Muhammed Dağ ise saldırı anında dükkana kaçtığını silahlar patladıklarından sonra dışarı çıktığında 2 kadın yerde yaralı halde olduğunu gördüğünü ardından ambulansa haber verdiğini kaydetti.
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